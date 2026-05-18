Ο Τσικίνιο τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός για να επιστρέψει στην κορυφή.

Ο Τσικίνιο με ποστάρισμα στον λογαριασμό του στα social media έκανε έναν μικρό απολογισμό και έστειλε μήνυμα για ανασύνταξη. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει πιο δυνατός για να κατακτήσει την κορυφή.

Ο 30χρονος Τσικίνιο με 43 συμμετοχές 6 γκολ κι 7 ασίστ την τρέχουσα σεζόν είχε ένα πολύ καλό πρώτο μισό, αλλά και σκαμπανεβάσματα στη συνέχεια. Ο ίδιος εκ μέρους των συμπαικτών του ανέλαβε την ευθύνη κι έστειλε μήνυμα γι' ανασύνταξη.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Δεν πετύχαμε τον βασικό μας στόχο και είναι αποκλειστικά και τελείως δικό μας λάθος και δική μας ευθύνη! Οι απαιτήσεις αυτής της ομάδας είναι πολύ ψηλά και το ξέρουμε!

Τώρα δεν είναι η στιγμή να μιλάμε. Είναι η στιγμή να ξεκουραστούμε, να απολαύσουμε χρόνο με την οικογένειά μας και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για να πάρουμε ξανά αυτό που είναι δικό μας.

Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη στην διάρκεια της σεζόν. Θα σας δούμε σύντομα. Μόνο Ολυμπιακός».

Ο Ροντινέι

Στο ποστάρισμα του Τσικίνιο έκανε σχόλιο ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος ήταν καθοριστικός με τα γκολ στα playoffs και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, συμφώνησε με τον συμπαίκτη του: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί αδερφέ μου Τσικίνιο. Τιμή για μένα να παίζω δίπλα σου. Σ' αγαπώ».

