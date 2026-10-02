Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησαν σε μία σημαντική δωρεά ενός διαδραστικού πίνακα στο Δημοτικό σχολείο Παξών.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκαναν μία δωρεά με την οποία συνέβαλλαν σημαντικά στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές. Η δωρεά της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ είναι προς στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Παξών και αφορά στην παραχώρηση ενός διαδραστικού πίνακα που έχει να κάνει με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, τα ψηφιακά εργαλεία και γενικά τις διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας.



Ο διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι ένα πολυμορφικό εργαλείο αφής που συναντάται ως μια αυτόνομη οθόνη με δικό της λειτουργικό σύστημα ή συνδέεται με έναν υπολογιστή. Παλαιότερα μοντέλα συνδέονταν με ένα προβολικό (προτζέκτορα), αλλά πλέον έχουν ξεπεραστεί.

Η συσκευή αυτή μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ομάδες εργασίας και επιχειρηματικές συναντήσεις. Η χρήση του είναι μέσω αφής και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη αλληλοεπιδρώντας με τα προβαλλόμενα αντικείμενα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο, ποντίκι και ενσωματωμένο υπολογιστή (OPS).