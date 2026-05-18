Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής των Play Outs της Stoiximan Superleague

Stoiximan Superleague: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής των Play Outs
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 10η και τελευταία αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Superleague. Η ΚΕΔ όρισε τον Άγγελο Ευαγγέλου στο Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στο Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet και τον Γιώργο Κόκκινο στο Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR.
21/05-19:00
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Μόσχου και Κουμπαράκης
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Πάτρας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Κατσικογιάννης και Γιουματζίδης
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Νίκζας και Κόλλιας, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Αντωνίου και Φωτιάς
