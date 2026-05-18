Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τον ορισμό των διαιτητών για την 10η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Superleague.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 10η και τελευταία αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Superleague. Η ΚΕΔ όρισε τον Άγγελο Ευαγγέλου στο Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στο Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet και τον Γιώργο Κόκκινο στο Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR.

Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής των Play Outs της Stoiximan Superleague

21/05-19:00

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Μόσχου και Κουμπαράκης

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Πάτρας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Κατσικογιάννης και Γιουματζίδης

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Νίκζας και Κόλλιας, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Αντωνίου και Φωτιάς