Η αποστολή του Ατρόμητου για το εντός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Λύρατζης.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος στο Περιστέρι, με φιλοξενούμενο τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (30/08), στις 20:15. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση.

Από αυτήν απουσιάζουν ο Λευτέρης Λύρατζης και οι Ματθαίος Μουντές και Χάρης Τσιγγάρας, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι.

Όσον αφορά τον Λύρατζη, έμεινε εκτός αποστολής καθώς στο deal του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του είχε συμφωνηθεί ότι ο παίκτης δεν θα παίξει στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, όποια αγωνιστική κι αν γινόταν, σε οποιαδήποτε έδρα.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.