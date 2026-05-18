Την ιδιαίτερη πατρίδα του δεν ξέχασε ο Δημήτρης Καλοσκάμης στη φιέστα της ΑΕΚ και τράβηξε τα βλέμματα φορώντας τη σημαία των Σπετσών.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα της με ένα φαντασμαγορικό show στην «allwyn arena». Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο αυτό κατέληξε στους τρεις αρχηγούς, Πέτρο Μάνταλο, Ντομαγκόι Βίντα και Άρολντ Μουκουντί. Κατά την είσοδο των πρωταθλητών Ελλάδας ξεχώρισε μια σημαία, αυτή του Δημήτρη Καλοσκάμη!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της «allwyn arena» με μια σημαία που είχε δέσει πάνω του. Μια σημαία που δεν είναι ευρέως γνωστή και αναγνωρίσιμη. Πρόκειται για τη σημαία των Σπέτσων, τόπο καταγωγής του ποδοσφαιριστή. Καθώς δεν ξέχασε τις αγαπημένες του Σπέτσες στον εορτασμό του πρώτου του πρωταθλήματος.

Ο 21χρονος θέλοντας να τιμήσει τον τόπο καταγωγής του επέλεξε να ανέβει στο βάθρο των πρωταθλητών μαζί με την ιστορική σημαία της επανάστασης των Σπετσών. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο νεαρός έκανε τα πρώτα του βήματα με την ομάδα Μπουμπουλίνας Σπετσών!