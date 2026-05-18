Συγκινητική κίνηση της Original: Πήγε τον τίτλο του πρωταθλητή στο μνημείο του Μιχάλη!

Η Original ανέβασε story όπου φαίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή τοποθετημένο στο μνημείο του αδικοχαμένου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

Στις 7 Αυγούστου του 2023, η οικογένεια της ΑΕΚ και ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού βυθίστηκε στο πένθος από τον άδικο χαμό του 29χρονου οπαδού Μιχάλη Κατσούρη κοντά στην Allwyn Arena.

Κανείς δεν έχει ξεχάσει τον αδικοχαμένο φίλο της Ένωσης και αυτό επαληθεύτηκε από τα μέλη της Original, οι οποίοι ανέβασαν story από το μνημείο του Μιχάλη στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα, στο μνημείο του τοποθετήθηκε ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδος, λίγες ώρες μετά τη φιέστα στην Allwyn Arena.