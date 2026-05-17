ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος έφερε με το αγωνιστικό το τρόπαιο του πρωταθλήματος!
Φοβερό show από την ΑΕΚ στην απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος! Μπορεί η αντιπρόεδρος της Λίγκας , Κάτια Κοξένογλου, να εμφάνισε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο, όμως αυτό λίγο αργότερα... εκλάπη και το έφερε πίσω ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό όχημα του έχοντας ως... συνοδηγό το τρόπαιο!
Λίγο αργότερα οι αρχηγοί της Ένωσης σήκωσαν την κούπα στον ουρανό και το πάρτι «φούντωσε»!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.