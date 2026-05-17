Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έφερε το τρόπαιο του πρωταθλήματος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο!

Φοβερό show από την ΑΕΚ στην απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος! Μπορεί η αντιπρόεδρος της Λίγκας , Κάτια Κοξένογλου, να εμφάνισε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο, όμως αυτό λίγο αργότερα... εκλάπη και το έφερε πίσω ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό όχημα του έχοντας ως... συνοδηγό το τρόπαιο!

Λίγο αργότερα οι αρχηγοί της Ένωσης σήκωσαν την κούπα στον ουρανό και το πάρτι «φούντωσε»!