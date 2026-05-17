Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για το γεγονός ότι η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της, τονίζοντας παράλληλα πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει πιο δυνατός και ξανά πρωταγωνιστής τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ήδη έχουν ανοίξει οι συζητήσεις για τις αλλαγές που αναμένονται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο μετά το τέλος μιας αποτυχημένης χρονιάς για τον Δικέφαλο».