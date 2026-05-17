Από το 0-2 στο απόλυτο κάζο: Το βράδυ που ο ΠΑΟΚ τα γκρέμισε όλα μόνος του

Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε στην άδεια Λεωφόρο, πέταξε μέσα από τα χέρια του τη δεύτερη θέση και ολοκλήρωσε μια αποτυχημένη σεζόν μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες για το ακυρωθέν γκολ του Κωνσταντέλια και το χέρι του Καλάμπρια. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Λεωφόρο κρατώντας στα χέρια του μια τεράστια ευκαιρία. Για σχεδόν ένα ημίχρονο έμοιαζε να την αρπάζει. Και στο τέλος κατάφερε να την πετάξει μόνος του στα σκουπίδια! Απίστευτο κι όμως, «άκρως, τρελό κι ασπρόμαυρο»!

Αυτό που έγινε απόψε στην άδεια Λεωφόρο είναι ποδοσφαιρική «αυτοκτονία» με την υπογραφή του ίδιου του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε αγκαλιά με τη δεύτερη θέση, με το Champions League να ανοίγεται μπροστά του, αλλά στο δεύτερο μέρος κατέρρευσε. Ξανά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κατέρρευσε τόσες φορές μέσα στη χρονιά. Με φόβο. Με πανικό. Με παίκτες που ξαφνικά άρχισαν να διώχνουν την μπάλα όπου φύγει-φύγει και με μια ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει δύο πάσες όταν ο αντίπαλος πίεσε λίγο πιο ψηλά.

Το 0-2 έγινε 2-2 γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έμαθε ποτέ να διαχειρίζεται τον ίδιο του τον εαυτό.

Το είδαμε στη Λάρισα. Το είδαμε στο Βόλο. Το είδαμε στον τελικό του Κυπέλλου. Το είδαμε ξανά και ξανά. Μια ομάδα που προηγείται και αντί να τελειώσει το παιχνίδι, αρχίζει να μαζεύεται πίσω, να φοβάται, να παίζει με τη φωτιά μέχρι να καεί. Και σήμερα κάηκε ολοκληρωτικά.

Ο Λουτσέσκου έχει δίκιο όταν μιλά για τραυματισμούς, για χτυπήματα που δέχθηκε ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, για μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες και εσωτερική φθορά. Ομως αυτό δεν σβήνει τις τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ούτε το κακό κοουτσάρισμα του δεύτερου μέρους. Ούτε την εικόνα ενός ΠΑΟΚ που μετά το 60’ έμοιαζε να περιμένει απλώς το μοιραίο.

«Θα άλλαζα τη νοοτροπία μας ώστε να προσεγγίζουμε με περισσότερη θρασύτητα τις καταστάσεις», είπε ο Ρουμάνος τεχνικός. Μόνο που αυτή η κουβέντα ακούγεται πλέον αργά. Γιατί η σεζόν τελείωσε και ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς τίτλο, χωρίς το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και τελικά στην τρίτη θέση.

Και η τρίτη θέση για τον ΠΑΟΚ είναι ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Τελεία και παύλα.

Πέρσι η ίδια κατάληξη έφερε τριγμούς, γκρίνια και εσωτερικές εντάσεις. Φέτος το καλοκαίρι μοιάζει ακόμη πιο δύσκολο. Και ποδοσφαιρικά και διοικητικά. Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως είναι ξεκάθαρο πως ο οργανισμός έχει μπει σε μια περίοδο σοβαρών αποφάσεων και αλλαγών.

Ο ΠΑΟΚ έχυσε μόνος του την καρδάρα με το γάλα και πλέον θα αγωνιστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, γνωρίζοντας ήδη ότι το καλοκαίρι του θα ξεκινήσει πολύ νωρίς και θα είναι γεμάτο πίεση.

Στις 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό του για τα παιχνίδια της 23ης και 30ής Ιουλίου, ενώ αν προκριθεί θα συνεχίσει και στον τρίτο προκριματικό του Europa League μέσα στον Αύγουστο.

Κι όλα αυτά ενώ για ένα ημίχρονο στη Λεωφόρο κρατούσε στα χέρια του το εισιτήριο για το Champions League.

ΥΓ: Αν αυτό το γκολ του Κωνσταντέλια (με τον Καλάμπρια να έχει αρχίσει πρώτος να τραβάει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ) ακυρωνόταν κατά οποιασδήποτε άλλης ομάδας στην Ελλάδα, σήμερα θα είχαν βγει τα τανκς στους δρόμους. Και φυσικά στο τέλος ο Γεωργιανός διαιτητής μαζί με το VAR «έπνιξαν» και το χέρι του Καλάμπρια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο «ευνοημένος» ΠΑΟΚ, ξέρετε…