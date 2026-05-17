Νίκολιτς: «Θα χρειαστούμε 3 με 4 προσθήκες το καλοκαίρι»

Η πρώτη και άκρως επιτυχημένη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ολοκληρώθηκε. Μετά το τελευταίο ματς της σεζόν με τον Ολυμπιακό ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στις μεταγραφικές ανάγκες τις ομάδες του και αναφέρθηκε σε 3 με 4 προσθήκες.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

«Μετά από επτά ημέρες εορτασισμών δεν εχω πολλά να πω. Συγχαρητήρια σε όλους γι’ αυτό το πανάξιο πρωτάθλημα. Από την κορυφή στον κ. Ηλιόπουλο που ήταν εδώ πάντα. Στον κ. Λυσάνδρου, τον κ. Ριμπάλτα, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, όσοι ήταν δίπλα μας.

Όσοι είναι στα Σπάτα και δουλεύουν νυχθημερόν. Και φυσικά τον έπαινο στους παίκτες μας και στους φιλάθλους μας. Ηταν σημαντικό να προστατεύσουμε την εντιμότητα και την περηφάνια μας. Ειχαμε δυο αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που διαγωνίζονταν για τη 2η θέση, ειμαι περήφανος για τους παίκτες μου μετά από επτά ημέρες εορτασμών να παίξουν όπως έπαιξαν. Αυτό ακριβώς συνιστά μια επένδυση για το μέλλον. Αν κάνεις… ανοησίες αυτή τη στιγμή θα το πληρώσεις.

Εκπληκτικός ο κόσμος μας. Από τις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία ήταν εκεί, μέχρι τώρα. Ισοφαρίσαμε το δεύτερο ρεκόρ αήττητων αγώνων της στην ιστορίας της. Οι παίκτες μου αρνούνται να χάσουν. Δεν ειμαι 100% ικανοποιημένος. Θέλαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια γι’ αυτό το πανάξιο πρωτάθλημα».

Πώς θα περιγράφατε αυτή τη σεζόν; Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας;

«Δεν υπάρχει μυστικό. Όλα βασίζονται στη σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα τον εορτασμών. Η επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψιν. Πρώτα απ’ όλα οι αντίπαλοί μας. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω.

Ισως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε Τσάμπιονς Λιγκ ή Γιουρόπα Λιγκ. Ολοι θα μας παίρνουν σοβαρά. Και στην Ελλάδα. Αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, που είχαμε. Αυτή η προσέγγιση θα ανταμειφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη».

Αν είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα του η ΑΕΚ της επόμενης σεζόν να ανταποκριθεί;

«Ειμαι πολύ χαρούμενος να αντιμετωπίζω τέτοιες προκλήσεις. Εχω εμπειρία από Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ. Υπάρχει γνώση. Για τα προκριματα του Τσάμπιονς Λιγκ όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δε φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν ασχολούμαστε με τις κληρώσεις. Εχω φίλο που με ενημερώνει σχετικά. Είναι τώρα ώρα για ξεκούραση. Όλα είναι έτοιμα για το καλοκαίρι. Ξέρουμε που θα γίνουν οι δυο προετοιμασίες. Τα καμπ. Όλα είναι έτοιμα. Αν πρέπει να γίνουν διορθώσεις θα γίνουν».

Αν η ενίσχυση που θα γίνει θα είναι με παίκτες 11άδας ή και ποιο αξιόπιστες λύσεις σχετικά με το ροτέισον;

«Το ροτέισον και η αλλαγή παικτών στο δεύτερο μισό της σεζόν περιορίστηκε κάπως. Ηταν φυσιολογικό. Ενας προπονητής θέλει να βλέπει τους παίκτες του σε διάφορες συνθήκες. Στην τελική ευθεία αποφαίζεις να εμπιστευτείς παίκτες που έχουν δείξει πράγματα σε όλες τις συνθήκες. Θα παραμείνει η ραχοκοκαλιά.

Ηταν ευτυχές ότι ήμασταν υγιείς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ειχαμε τον Σαχαμπό, τον Γκεοργκίεφ, τον Καλοσκάμη. Θα χρειαστούν 3-4 παίκτες. Όχι 10. Παίκτες να μπουν στην 11άδα, να ανεβάσουν το επίπεδο της έντασης. Θα χρειαστούμε άλλον έναν εκεί, να ανεβάσει την ένταση και τον ανταγωνισμό. Εχω παίκτες να ανεβάσουν την ποιότητα παραπάνω και σας ανέφερα ένα».

Για τη δουλειά του Βάργκα και αν χρειάζεται ένας παίκτης εκεί με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ίσως και πιο νεαρός;

«Για να ειμαι ειλικρινής δεν αποτελεί προτεραιότητά μας στη συγκεκριμένη θέση. Ο Ζίνι με τον Λούκα είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει και ο Κοϊτά. Τα υπόλοιπα στο μέλλον».