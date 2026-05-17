Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Μάριο Ηλιόπουλο στη φιέστα και εξέφρασαν την επιθυμία τους. Τί απάντησε ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν ρεσιτάλ, όταν πήρε τον λόγο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αποθέωσαν τον μεγαλομέτοχο της Ένωσης και όλο το γήπεδο ακολούθησε τους οργανωμένους στο σύνθημα.

Με ένα επικό σύνθημα, λοιπόν, οι φίλοι της Ένωσης εξέφρασαν την επιθυμία τους: «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω». O διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ... έπιασε το λαϊκό αίτημα λέγοντας «Θα γίνουν όλα στην ώρα τους»!