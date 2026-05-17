Η απόλυτη κιτρινόμαυρη... τρέλα επικρατεί στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι κιτρινόμαυροι είναι έτοιμοι για τη στέψη για 14η φορά στην ιστορία τους με τους οπαδούς της Ένωσης να συνοδεύουν το πούλμαν της αποστολής από το ξενοδοχείο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με την άφιξη της αποστολής στην Allwyn Arena επικράτησε κιτρινόμαυρος... πανικός με το «νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» να δονεί την ατμόσφαιρα από χιλιάδες Ενωσίτες την ώρα που το πούλμαν έμπαινε στην υπογειοποίηση!