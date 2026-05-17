ΑΕΚ: «Δικέφαλε θα τρελαθώ» και ατελείωτο πάρτι στην πλατεία του Αετού!
Τρεις ώρες πριν από τη σέντρα για τη φιέστα πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό και η πλατεία του Αετού έξω από την Allwyn Arena έχει γεμίσει πλέον από τους οπαδούς της ΑΕΚ!
«Δικέφαλε θα τρελαθώ» και πολλά ακόμα συνθήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο από τους οπαδούς της Ένωσης που έχουν στήσει ένα... Original πάρτι και προετοιμάζονται για να πανηγυρίσουν τον τίτλο.
🦅💥 Κιτρινόμαυρη παράνοια από τους φίλους της Ένωσης λίγες ώρες πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/8xNlIOQWuE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
Σε όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο επικρατεί κιτρινόμαυρος... πανικός και όσο περνάει η ώρα ο κόσμος πληθαίνει όλο και περισσότερο μεθώντας από χαρά για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ!
🦅💥 Ξεκίνησε το... Original πάρτι στην Πλατεία Αετού#aekfc pic.twitter.com/OIdq3InxEZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
