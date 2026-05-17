Κιτρινόμαυρη «τρέλα» από τους οπαδούς της ΑΕΚ με το... Original πάρτι να φουντώνει όλο και περισσότερο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Τρεις ώρες πριν από τη σέντρα για τη φιέστα πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό και η πλατεία του Αετού έξω από την Allwyn Arena έχει γεμίσει πλέον από τους οπαδούς της ΑΕΚ!

«Δικέφαλε θα τρελαθώ» και πολλά ακόμα συνθήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο από τους οπαδούς της Ένωσης που έχουν στήσει ένα... Original πάρτι και προετοιμάζονται για να πανηγυρίσουν τον τίτλο.

May 17, 2026

Σε όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο επικρατεί κιτρινόμαυρος... πανικός και όσο περνάει η ώρα ο κόσμος πληθαίνει όλο και περισσότερο μεθώντας από χαρά για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ!