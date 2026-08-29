Η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Με προπόνηση που έγινε στη Λεωφόρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Κηφισιάς για τον εντός έδρας αγώνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι ο πρώτος της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στην τρέχουσα Stoiximan Super League, λόγω της αναβολής της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό, έπειτα από σχετικό αίτημα του Τριφυλλιού.

Στην αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο λόγος για τους Δοϊρανλή, Ζολιμπουά και βαν Άιμα. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Μανσό, ο οποίος προφυλάσσεται λόγω του τραυματισμού του στο φιλικό ματς με το ΑΠΟΕΛ.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Χριστόπουλος