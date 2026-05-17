Φίλοι της ΑΕΚ μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και αποθέωσαν τους πρωταθλητές κατά την αναχώρηση τους προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εδώ και ώρες το «πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια καλά κρατεί, με χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ να κάνουν... κερκίδα σε δρόμους και μαγαζιά, ενώ σε λίγη ώρα αναμένονται και τα «τιμώμενα» πρόσωπα.

Η αποστολή των πρωταθλητών αναχώρησε πριν από λίγη ώρα από το ξενοδοχείο με προορισμό την Allwyn Arena και στο χώρο βρέθηκαν Ενωσίτες, οι οποίοι αποθέωσαν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατά την αναχώρηση τους για τo γήπεδο, όπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό θα σηκώσουν το πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας με τους Πειραιώτες θα κάνει σέντρα στις 19:30 και υπάρχει σύσταση από την ΠΑΕ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων, ώστε να κυλήσει ομαλά η προγραμματισμένη γιορτή.