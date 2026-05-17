Ο Πανσερραϊκός σε ένα ματς που είχε 2 γκολ και 3 δοκάρια έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό και υποβιβάστηκε και μαθηματικά. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.

Γνωρίζοντας πως ο Αστέρας Τρίπολης δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Πανσερραϊκός ήθελε μόνο τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό για να συνεχίσει να έχει ελπίδες σωτηρίας. Μια νίκη που δεν ήρθε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και τα «λιοντάρια» να υποβιβάζονται και μαθηματικά.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ, αλλά και τα τρία δοκάρια που μάλιστα έγιναν μέσα σε τρία λεπτά σε ένα χορταστικό παιχνίδι.