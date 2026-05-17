Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Τα highlights του αγώνα
Γνωρίζοντας πως ο Αστέρας Τρίπολης δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Πανσερραϊκός ήθελε μόνο τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό για να συνεχίσει να έχει ελπίδες σωτηρίας. Μια νίκη που δεν ήρθε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και τα «λιοντάρια» να υποβιβάζονται και μαθηματικά.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ, αλλά και τα τρία δοκάρια που μάλιστα έγιναν μέσα σε τρία λεπτά σε ένα χορταστικό παιχνίδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.