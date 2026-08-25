Οι τέσσερις αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχωρίζει ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27. Η ΑΕΚ πλέον γνωρίζει τους τέσσερις αντιπάλους της στον θεσμό, τους οποίους θα αντιμετωπίσει μεταξύ των υποχρεώσεων της σε Ευρώπη και πρωτάθλημα.

Η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Καβάλα, όπου θα φιλοξενηθεί από το Νέστο Χρυσούπολης, ενώ τη 2η αγωνιστική θα υποδεχτεί τον Πανσερραϊκό. Την 4η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στην τελευταία αγωνιστική μένει να φανεί εάν θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό ή τον Αστέρα AKTOR, με βάση την έκβαση του αποτελέσματος της ένστασης των Αρκάδων.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας: