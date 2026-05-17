Ο Πανσερραϊκός δεν μπόρεσε να βρει το τρίποντο ελπίδας κόντρα στον Παναιτωλικό (1-1) και έτσι μια αγωνιστική πριν από φινάλε υποβιβάστηκε μαθηματικά στη Superleague 2. Δυο δοκάρια στο φινάλε του αγώνα οι Σερραίοι, δοκάρι και ο Τίτορμος.

Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Πανσερραϊκός. Τα λιοντάρια έχοντας απέναντί τους έναν αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά όχι αγωνιστικά, Παναιτωλικό έμειναν στο 1-1 και υποβιβάστηκαν και μαθηματικά ακολουθώντας την ΑΕΛ Novibet στην Super League 2.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ζεράρ Σαραγόσα ξεκίνησε τον Πανσερραϊκό με 3-5-2 και τον Τσομπανίδη στο τέρμα, τους Καρασαλίδη, Φέλτες και Γκελασβίλι στα στόπερ, με τον Λύρατζη να έχει όλη την δεξιά πλευρά και τον Τσαούση την αριστερή. Στην τριάδα των χαφ ήταν οι Μπεν Σαλάμ, Λιάσος και Δοϊρανλής και στην επίθεση οι Ίβαν και Ριέρα.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε τον Παναιτωλικό με 3-4-3 και τον Παρδαλό στο τέρμα, τους Μανρίκε, Μλάντεν και Γκράναθ στα στόπερ. Στην μεσαία γραμμή ήταν οι Αποστολόπουλος όλη την αριστερή πλευρά, ο Σατσιάς όλη την δεξιά και οι Νικολάου, Μάτσαν αμυντικά χαφ. Τέλος στην επίθεση ο Σμυρλής ήταν αριστερό εξτρέμ, ο Άλεξιτς δεξί και ο Γκαρσία σέντερ φορ.

Καλός ρυθμός στο ξεκίνημα και γκολ πριν το πρώτο τέταρτο για τα... καναρίνια

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 1-0 στο 4' με τον Λύρατζη να κάνει ωραία προσπάθεια. Να περνάει αρχικά τον Παρδαλό, να βγαίνει πλάγια και τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να προλαβαίνει να διώξει με τα πόδια.

Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ με την κεφαλιά του Γκαρσία να φεύγει λίγο άουτ. Η τρίτη μεγάλη φάση ήταν και η φαρμακερή με τον συνήθη ύποπτο Γκαρσία να σκοράρει και πάλι με προβολή μετά το ωραίο γύρισμα του Άλεξιτς κάνοντας το 0-1 μόλις στο 14'. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου χωρίς στο επόμενο διάστημα να δούμε και κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες.

Μεγάλη ευκαιρία του Αγκίρε και 1-1 με τον Φέλτες

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και μόλις στο 50' έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με τον Αγκίρε να βγαίνει μόνος απέναντι από τον Τσομπανίδη και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ.

Ένα τέταρτο αργότερα οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που αρχικά έχασαν μοναδική ευκαιρία και μετά σκόραραν. Την ευκαιρία την έχασε ο Καρέλης που δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε προ κενής εστίας, αλλά αυτή έφτασε στον Φέλτες που με σουτ έκανε το 1-1 και έδωσε ελπίδες στα... λιοντάρια.

Τρία δοκάρια μέσα σε τρία λεπτά

Μετά το 1-1 ο Πανσερραϊκός συνέχισε να πιέζει αλλά ο Παναιτωλικός ήταν επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του. Την μεγάλη ευκαιρία δεν την είδαμε μέχρι το 83' όταν μέσα σε τρία λεπτά είχαμε ισάριθμα δοκάρια. Αρχικά ο Μασκανάκης την έστειλε στο δοκάρι του Παρδαλού, στο 85' ο Μπρέγκου σε αυτό του Τσομπανίδη για να έρθει στο 86' ο Καρέλης με ένα δυνατό σουτ να δει και αυτός την μπάλα να σταματά στο δοκάρι, αυτή την φορά στο οριζόντιο.

Έτσι το 1-1 έμεινε ως το τέλος με τον Πανσερραϊκό να υποβιβάζεται και μαθηματικά στην Super League 2.

MVP: Θα βάλουμε τον Γκαρσία που σκόραρε σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναιτωλικό δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στο ύψος τους: Από τους γηπεδούχους ο Ίβαν που έδωσε μάχες και προσπάθησε να απειλήσει και από τους φιλοξενούμενους ο Παρδαλός που στο πρώτο του φετινό παιχνίδι είχε θετικότατη παρουσία συμβάλλοντας και αυτός στο να μην χάσει η ομάδα του.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Δεν μπορούμε να πούμε πως υπάρχει αδύναμος κρίκος σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι τα έδωσαν όλα ενώ οι φιλοξενούμενοι παρότι βαθμολογικά αδιάφοροι προσπάθησαν και με το παραπάνω.

Η «γκάφα»: Ούτε γκάφα θα λέγαμε πως υπήρξε στο ματς αυτό.

Το «στραγάλι»: Στον Πανσερραϊκό φωνάζουν για τα λεπτά των καθυστερήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις πως η διαιτησία του Πολυχρόνη ήταν κακή μόνο γιαυτό.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Το ταμείο άδειασε για τον Πανσερραϊκό καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει και έτσι έπεσε και μαθηματικά. Τα... λιοντάρια προσπάθησαν αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι το 1-1 που τους καταδικάζει.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46' Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35' λ.τρ. Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46' Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46' Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79' Τεϊσέιρα), Ίβαν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Σατσιάς (76' Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68' Μπρέγκου), Άλεξιτς (76' Μπελεβώνης), Σμυρλής (68' Λομπάτο), Γκαρσία (38' λ.τρ. Αγκίρε).