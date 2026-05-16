Ο Αστέρας Τρίπολης ήθελε μια νίκη για οριστική παραμονή! Όμως ο απίθανος κίπερ της Κηφισιάς, Τσιλιγγίρης με μυθικές επεμβάσεις... υπέγραψε το 0-0 που κάνει την τελευταία αγωνιστική θρίλερ για τους Αρκάδες, αν την Κυριακή ο Πανσερραϊκός νικήσει τον Παναιτωλικό!

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα AKTOR! Οι Αρκάδες δεν κατάφεραν να νικήσουν την βαθμολογικά αδιάφορη Κηφισιά των πολλών αλλαγών στην Τρίπολη, καθώς... έπεσε πάνω σε φανταστικό Τσιλιγγίρη και οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0), αποτέλεσμα που υποβίβασε την ΑΕΛ Novibet.

Πλέον οι Κιτρινομπλέ ευελπιστούν να μην χάσει ο Παναιτωλικός στο εξ ανβολής ματς με τον Πανσερραϊκό, αλλιώς θα θέλουν μόνο νίκη την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο!

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 3-4-3. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Αλάγκμπε, Σίπτσιτς και Τριανταφυλλόπουλο στα στόπερ. Άλχο και Δεληγγιανίδης τα δυο μπακ - χαφ, Έντερ - Αλμύρας χαφ και Μπαρτόλο, Κετού, Σιμόνι στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Τσιλγιγίρης στην εστία, με τους Σιμόν, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί μπροστά του. Ρουκουνάκης - Πόμπο στα χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Πατήρας - Λίγδας εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Ύψωσε τείχος ο Τσιλγιγίρης

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR από το πρώτο μέρος είχε τον πρώτο λόγο, από τη στιγμή που «καιγόταν» για γκολ, όμως η Κηφισιά παρά τις πολλές αλλαγές πατούσε καλά στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 8ο λεπτό ο Μπαρτόλο γύρισε την μπάλα προς τον Κετού, ο οποίος σούταρε άουτ και στο 10'ο λεπτό ο Τσιλιγγίρης έκανε άψογη απόκρουση σε δυνατό σουτ του Μπαρτόλο. Στο 21ο λεπτό ο Αλμύρας έκανε μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ, όπμως ο τριτο τερματοφύλακας της Κηφισιάς είχε αντίδραση.

Στο 28' ο Μπαρτόλο τσίμπησε την μπάλα προ του Πέτκοφ, όμως ο Τσιλιγγίρης είχε γρήγορη αντίδραση. Στο 30ο λεπτό ο Πόμπο εκτέλεσε φάουλ και ο Σιμόν αστόχησε με κεφαλιά. Στο 45+2' ο Τσιλιγίρης έκανε ακόμα μια σπουδαία επέμβαση, αυτή τη φορά σε καρφωτή κεφαλιά του Σιμόνι έπειτα από κόρνερ.

Από τις αρχές του δεύτερου μέρους ο Αντωνόπουλος έκανε πιο επιθετικό τον Αστέρα AKTOR και γύρισε τη διάταξη από 3-4-3 σε 4-2-3-1, με τους Καλτσά, Μπαρτόλο και Κετού πίσω από τον Οκό.

Δεν κατάφερε να «καθαρίσει» την παραμονή ο Αστέρας AKTOR

Στο 66ο λεπτό ο διαιτητης έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πόθα στον Αλμύρα, όμως η απόφαση ανακλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Στο 71' o Τραινταφυλλόπουλος αστόχησε με κεφαλιά και στο 79' ο Καλτσάς από καλό σημείο σούταρε πάνω στον Λαρουσί.

Στο 81ο λεπτό ο Τερεζίου έπιασε διαγώνιο σουτ, κόντρα στον Μποτία και ο Τσιλιγγίρης απέκρουσε εξαιρετικά. Στο 90' ο Μπαρτόλο αστόχησε με καλή εκτέλεση φάοτυλ και στο 90+6' ο Τσιλιγγίρης έκανε την επέμβαση του ματς, με φανταστική απόκρουση στο σουτ του Μπαρτόλο.

MVP: Μα φυσικά ο Τσιλιγγίρης, ο οποίος στο ντεμπούτο του με την Κηφισιά «κράτησε» όρθια την ομάδα του.

Στο ύψος του: Γεμάτο παιχνίδι από τον Αλμύρα στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Ο Σιμόνι δεν κατάφερε να βοηθήσει στην επίθεση των Αρκάδων.

Γκάφα: Στην τελευταία φάση ο Αστέρας AKTOR έφυγε στην αντεπίθεση με 5vs2 και δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Τσακαλίδης «είδε» πέναλτι στο μαρκάρισμα του Πόθα στον Αλμύρα, όμως ο VAR τον διόρθωσε.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή του και τις περισσότερες από 20 τελικές του και κλώτσησε την ευκαιρία του. Η Κηφισιά απέδειξε πως έχει πολλά παιδιά που... έρχονται στο βάθος του ρόστερ, ενώ η εμφάνιση του Τσιλιγγίρη μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποκάλυψη!

Αστέρας ΑΚΤΟR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε (54΄Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Άλχο (78΄Τερεζίου), Αλμύρας, Έντερ (78΄Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Σιμόνι (54΄Όκο), Κετού.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Πόκορνι (34΄Μποτία), Πέτκοφ (67΄Φαϊτάκης), Λαρουσί, Ρουκουνάκης (51΄Πέρεθ), Ποθάς, Λίγδας (69΄Αντόνισε), Πόμπο (69΄Θεοδωρίδης), Πατήρας, Χριστόπουλος.