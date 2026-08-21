Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιάννη Δοϊρανλή αππό τον Πανσερραϊκό.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Γιάννης Δοϊρανλής είναι παίκτης της Κηφισιάς. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων συμφώνησε με τον Πανσερραϊκό για την απόκτηση του Έλληνα χαφ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Δοϊρανλή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 2002, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Μακεδονικού. Σε ηλικία 19 ετών μετακόμισε στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Πάφο και εν συνεχεία στον Ακρίτα Χλώρακα.

Το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, με τον οποίο κατέγραψε 31 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος.

Το 2024/25 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Λαμία, με συνολικό απολογισμό τις 29 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν στον Πανσερραϊκό, με τον οποίο είχε 27 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».