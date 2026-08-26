Τη φανέλα του Πανσερραϊκού θα φορά ο Ηλίας Μωυσίδης, ο οποίος θα αγωνίζεται στα Λιοντάρια ως δανεικός από τον Ηρακλή.

Συνεχίζει να ενισχύεται ο Πανσερραϊκός στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και μετά την επιστροφή του Στάικου η ομάδα των Σερρών ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλία Μωησίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ηλία Μωυσίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας, ερχόμενος ως δανεικός από τον Ηρακλή και θα φορέσει την και με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Ηλίας Μωυσίδης γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 2005 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται ως αριστερός χαφ.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ηρακλή και έκανε την πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή το 2024, έχοντας συνολικά 20 ματς και το τελευταίο στον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο.

Πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός από τον Ιανουάριο στον Καμπανιακό έχοντας 9 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ηλία καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».