Οι ενδεκάδες του Άρη και του Λεβαδειακού στη σημερινή αναμέτρηση.

Ο Άρης φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στις 17:00 στην έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoffs 5-8.

Μοναδικός στόχος για τις δύο ομάδες η πέμπτη θέση. Θα την κατακτήσει ο Άρης με νίκη, ενώ κάθε άλλο αποτέλεσμα πέμπτος θα είναι ο Λεβαδειακός. Ο τεχνικός του Άρη έχει ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα.

Αναλυτικά οι 11 που ξεκινάει ο Γρηγορίου: Αθανασιάδης, Ρόουζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Ντούντου, Γκαρέ, Γένσεν, Γιαννιώτας, Κουαμέ.

Ο Λεβαδειακός θα παραταχθεί με τους: Άνακερ, Τσάπρα, Βήχο, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη, Νίκα, Τσόκαϊ, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή, Παλάσιος.

Στον πάγκο του Άρη βρίσκονται οι Μάικιτς, Καράι, Βοριαζίδης, Μορόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Μπουσαϊντ, Μεντίλ, Τεχέρο, Πέρεθ, Σούντμπεργκ.

Στον πάγκο του Λεβαδειακού είναι οι Λοντίγκιν, Σουρδής, Βαλλήνδρας, Κορνέζος, Όζμπολτ, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς, Γκούμας.

