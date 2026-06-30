Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου (16:00) για την κατάρτιση της προκήρυξης.

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, κατά το οποίο δεν προέκυψε νικητής στην εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Λίγκας, καθώς Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης συγκέντρωσαν από 7 ψήφους και συνεπώς θα έχουμε νέα ψηφοφορία, στις 14 Ιουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου και ώρα 16:00, με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, μια ημέρα πριν την κλήρωση της νέας Super League.

Θυμίζουμε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε τη νέα χρονιά 16 ομάδες και σε αυτό το ενδεχόμενο είναι πιθανό να υποβιβαστεί μία ομάδα και να προβιβαστούν τρεις από της Super League 2.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμουλίου της Super League

«Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 14 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

Ομόφωνα το Δ.Σ. προχώρησε στην έγκριση του ετήσιου συνοπτικού προγράμματος του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027 διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου».