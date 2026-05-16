Γρηγορίου: «Ο στόχος χάθηκε πριν τον δικό μας ερχομό»

Ο Άρης θα υποδεχθεί (17/5, 17:00) τον Λεβαδειακό στην τελευταία αγωνιστική των Playoff και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στο κίνητρο των παικτών.

Με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη στάθηκε αρχικά στην εικόνα βελτίωσης που παρουσιάζει η ομάδα του. «Η ομάδα πλέον πατάει καλά στα πόδια της έχοντας αφομοιώσει τη νέα φιλοσοφία. Δημιουργεί ευκαιρίες και είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε και άνετα γκολ. Όλα αυτά τα στοιχεία με κάνουν να νιώθω ικανοποιημένος γιατί δούλεψαν αρκετά τα παιδιά για να φτάσουν σ’ αυτό το επίπεδο με αντίπαλο τον χρόνο, το κίνητρο και τον στόχο. Το στενάχωρο για όλους είναι ότι ο Άρης δεν έχει πετύχει κάποιον από τους στόχους», είπε.

Σε ερώτηση για το αν αυτή η βελτίωση ήρθε καθυστερημένα και μετά την απώλεια των στόχων, απάντησε ότι… «δεν ήταν στο χέρι μας. Μαζί με τους συνεργάτες μου κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βελτιώσουμε πράγματα στην ομάδα κι αυτό συνέβη σε πολλούς τομείς. Το ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε κάποιον στόχο αυτό είχε προκαθοριστεί πριν από τον δικό μας ερχομό και οριστικοποιήθηκε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που εξαρτιόταν από εμάς».

Καταλήγοντας στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, υποστήριξε ότι η κατάληψη της 5ης θέσης αποτελεί στόχο. «Είχαμε μηδαμινές πιθανότητες για την 5η θέση όταν ήρθαμε στην ομάδα βάσει βαθμολογίας αλλά και της εικόνας. Νομίζω ότι αποτελεί στόχο να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό κι αυτό είναι οι νίκες. Αυτό θέλουμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Αν έχουμε την αγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε».