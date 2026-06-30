Super League: Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση
Κατά το σημερινό (30/6) Διοικητικό Συμβούλιο της Super League οι 14 ομάδες της Λίγκας αποφάσισαν την ημερομηνία της κλήρωσης για το πρωτάθλημα της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η εκδήλωση στην οποία θα προκύψει το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος θα γίνει στις 16 Ιουλίου, δηλάδή μετά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία για την προεδρία του συνεταιρισμού.
Η σέντρα της Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 θα γίνει το διήμερο 22-23 Αυγούστου, όπως ήταν ήδη γνωστό.
Οι 14 ομάδες της Super League 2026-27
- ΑΕΚ
- Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός
- Άρης
- Λεβαδειακός
- ΟΦΗ
- Βόλος
- Ατρόμητος
- Κηφισιά
- Αστέρας AKTOR
- Παναιτωλικός
- Καλαμάτα
- Ηρακλής
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