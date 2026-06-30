Μαρινάκης - Αλαφούζος... σημειώσατε Χ και άλλη μέρα οι επαναληπτικές εκλογές για πρόεδρο της Λίγκας!
Η πολυαναμενόμενη... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Superleague δεν ανέδειξε νικητή. Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο... 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία. Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να... ρίχνει λευκό. Φυσικά επειδή θα πρέπει να προκύψει ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου!
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