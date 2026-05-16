Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου, όμως το… δώρο από την Τρίπολη δεν ήρθε και έτσι οι «βυσσινί» παίρνουν οριστικά τον δρόμο προς τη Superleague 2, μια αγωνιστική πριν το φινάλε.

Τώρα είναι αργά. Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου, μια νίκη που ήρθε πολύ αργά για τους Θεσσαλούς καθώς μετά το 1-1 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά υποβιβάστηκαν και μαθηματικά.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Τζιανλούκα Φέστα κατέβασε την ΑΕΛ Novibet με 4-2-3-1 και τον Βενετικίδη στο τέρμα, τον Παπαγεωργίου δεξί μπακ, τον Μασόν αριστερό και τους Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ναόρ, Ατανάσοφ, ο Σαγάλ δεξί εξτρέμ, ο Τούπτα αριστερό και πίσω από τον Πασά ο Πέρες.

Με 4-2-3-1 κατέβασε και τον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Γκουγκεσασβίλι ήταν κάτω από τα δοκάρια, ο Κουκάκι δεξί μπακ, ο Ούρονεν αριστερό και οι Τσακμάκης, Μήτογλου στα στόπερ. Οι Καραμάνης, Μοθυτουσαμί ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Τσιλούλη δεξί εξτρέμ, τον Τζοβάρα αριστερό και πίσω από τον Τσαντίλα τον Τσούμπερ.

Δύο μεγάλες φάσεις, ισάριθμα γκολ για τους «βυσσινί»

Στα του αγώνα και το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον έλεγχο χωρίς όμως να κάνουν πολλές φάσεις. Ωστόσο σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, στις δύο ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του Φέστα κατάφεραν αν σκοράρουν ισάριθμες φορές.

Αρχικά στο 13' μετά από φάση διαρκείας πήρε την μπάλα και με ωραία προσπάθεια και σουτ κατάφερε να σκοράρει κάνοντας το 1-0. Και μετά το γκολ αυτό οι γηπεδούχοι δεν σταματούσαν να πιέζουν με τ5ους φιλοξενούμενους να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 34' όταν μετά από εξαιρετική κόντρα ο Σαγάλ γύρισε στον ανενόχλητο Τούπτα με τον Σλοβάκο προ κενής εστίας να σκοράρει και να κάνει το 2-0. Αυτή δεν ήταν η τελευταία φάση του ημιχρόνου, με τους Περιστεριώτες να φτάνουν στο 44' μια ανάσα από το 2-1, αλλά το εξαιρετικό ανάποδο ψαλίδι του Τζοβάρα έδιωξε με μεγάλη επέμβαση ο Βενετικίδης.

Καλός ρυθμός και φάσεις με τον Ατρόμητο να μειώνει και την ΑΕΛ Novibet να παίρνει τη νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα ήταν καλύτερος με τους Γκουγκεσασβίλι και Βενετικίδη να κάνουν καλές επεμβάσεις και να μένει έτσι αυτό το 2-1.

Τραγικό λάθος για το 2-1

Όλα αυτά μέχρι το 90' όταν μετά από τραγικό λάθος και συνεννόηση του Βενετικίδη με τον Ρόσιτς η μπάλα πήγε στον αμαρκάριστο Μπάκου που προ κενής εστίας δεν γινόταν να το χάσει κάνντας έτσι το 2-1. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος με την ΑΕΛ Novibet να παίρνει την πιο πικρή νίκη στην ιστορία της καθώς μετά το 0-0 στην Τρίπολη υποβιβάζεται και μαθηματικά.

MVP: Ο Τούπτα σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν απειλή για τον αντίπαλο, σκόραρε, αλλά είναι λίγο λάθος το να βάλεις MVP σε ματς στο οποίο η ομάδα που κέρδισε υποβιβάστηκε.

Στο ύψος τους: Από την ΑΕΛ Novibet θα βάλουμε τον Μασόν και από τους ηττημένους τον Τζοβάρα που ήταν συνεχώς στις φάσεις και απειλούσε την άμυνα των γηπεδούχων.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Δεν μπορούμε να πούμε πως κάποιος ήταν αδύναμος κρίκος.

Η «γκάφα»: Την έκαναν Βενετικίδης και Ρόσιτς στην φάση του γκολ του Ατρομήτου.

Το «στραγάλι»: Ο Ζαμπαλάς πήγε να δει το VAR ενώ είχε δώσει πέναλτι για τον Ατρόμητο και το πήρε πίσω. Συνολικά είχε ένα εύκολο απόγευμα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα τώρα είναι αργά για την ΑΕΛ Novibet που έπαιξε ωραία, σκόραρε δύο φορέρς, αλλά αυτό θα έπρεπε να το είχε κάνει πολύ πιο νωρίς. Ο Ατρόμητος παρότι έχει σωθεί εδώ και βδομάδες μόνο αγγαρεία δεν έκανε και θα μπορούσε να ισοφαρίσει.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (90+3' Ηλιάδης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγκάλ (84' Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς (89' Γκαράτε).

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Μήτογλου, Τσακμάκης, Ουκάκι (87' Αρμπατζίδης), Καραμάνης, Μουτουσαμί (87' Κίνι), Τσαντίλας (68' Πνευμονίδης), Τσιλούλης (68' Μπάκου), Τσούμπερ, Τζοβάρας (78' Φαν Βέερτ).