Ο Αναστάσης Κώτσης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος δίνει μεγάλη σημασία στην Ακαδημία του, κρατάει τα δικά του παιδιά κι αυτό έπραξε και με τον Αναστάση Κώτση.

Ο ταλαντούχος μέσος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2029.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ατρόμητος: «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο ο Κώτσης!

Από τα πέντε του στο Περιστέρι, και πλέον, συνεχίζει ως ενήλικας και με τη φανέλα της ομάδας μας! Ο Αναστάσης Κώτσης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο και θα βρίσκεται στη βάση του για τα επόμενα τρία χρόνια. Πήρε το «30», δήλωσε ευτυχισμένος και επισήμανε πως η μέρα που περίμενε από παιδί, επιτέλους έφτασε!

Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στον Ατρόμητο, «κλώτσησε» για πρώτη φορά την μπάλα με τη φανέλα της ομάδας μας και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά σε αυτήν, σήμερα μπορεί να είναι ευτυχισμένο!

Ο λόγος για τον Αναστάση Κώτση (12/01/2007), με τον Ατρόμητο να ανακοινώνει πως αισίως υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και θα βρίσκεται στο Περιστέρι για την επόμενη τριετία.

Αφίχθη στην ομάδα μόλις στα πέντε του χρόνια, έγινε αρχηγός σε αρκετές ηλικιακές κατηγορίες, ολοκλήρωσε την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ, και όλη η προσπάθειά του επιβραβεύεται στον απόλυτο βαθμό.

Υπέγραψε ως το καλοκαίρι του 2029, επέλεξε το νούμερο «30» ο 19χρονος χαφ και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, λίγα λεπτά αργότερα…

Πώς αισθάνεσαι με την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου στον Ατρόμητο;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, που υπέγραψε το πρώτο, επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Ατρομήτου, στην οποία μεγάλωσα και ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά.

Από πλευράς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή της ομάδας, τον κ. Κέρκεζ, καθώς και τον κ. Αγγελόπουλο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου».

Είσαι στην ομάδα από την παιδική ηλικία. Από τα πέντε σου χρόνια. Είναι αυτό ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα;

«Σίγουρα, από μικρό παιδάκι και εγώ, με τις Ακαδημίες, πήγαινα στο γήπεδο του Περιστερίου και παρακολουθούσα την πρώτη ομάδα να παίζει. Τώρα, πλέον, αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας και της ιστορίας του Ατρομήτου.»

Πώς αντέδρασες, όταν έμαθες πως γίνεσαι επαγγελματίας με τον Ατρόμητο;

«Ήταν πολύ ξαφνικό, δεν υπήρχαν συναισθήματα εκείνη την στιγμή. Είχα… μείνει για λίγο, να το πω έτσι. Δεν πίστευα πως ήρθε η ώρα που περίμενα από μικρό παιδί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος!»

Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας, όντας πλέον επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

«Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι συλλογικά, όλη η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ενωμένη. Και εγώ, από πλευράς μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, για να βοηθήσω τον Ατρόμητο να καταφέρει όσα θέλει!».