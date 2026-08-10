Ο Ατρόμητος παρουσίασε τις δύο νέες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσω videο, στο οποίο πρωταγωνιστούν παιδιά της Ακαδημίας.

Μετά την τρίτη του εμφάνιση ο Ατρόμητος παρουσίασε τις δύο «βασικές» φανέλες που θα χρησιμοποιεί στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια του. Οι Περιστεριώτες παρουσίασαν τις νέες τους εμφανίσεις με video 60 δευτερολέπτων, στο οποίο πρωταγωνιστούν παιδιά της Ακαδημίας.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Οι δύο νέες φανέλες της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27 μέσα από ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων. «Ταξίδι» στα γήπεδα του Περιστερίου και παιδιά της Ακαδημίας μας με ένα κοινό όνειρο, που ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο. Απολαύστε το!

Οι δύο νέες φανέλες της ομάδας μας είναι εδώ! Καινούργιες, «φρέσκιες», έτοιμες να τις λατρέψετε.

Και ποιος θα ήταν καλύτερος τρόπος να τις παρουσιάσουμε, από παιδιά της Ακαδημίας μας που ξεκινούν το ποδόσφαιρο με το ίδιο όνειρο: να βρεθούν κάποια στιγμή στο Δημοτικό Στάδιο.

Από το χωμάτινο γήπεδο σε αυτό του Περιστερίου, το όνειρο είναι κοινό και η αφετηρία ίδια».

Δείτε τις νέες φανέλες του Ατρομήτου μας, στο παρακάτω βίντεο: