Όπως και στην Τούμπα, έτσι και στη φιέστα κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει να δει μια πρωταθληματική εμφάνιση από την ΑΕΚ πριν ακολουθήσει η στέψη!

Ώρα φιέστας για την ΑΕΚ! Η πιο μεγάλη στιγμή έφτασε, με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται να σηκώσουν την 14η κούπα στην ιστορία τους. Ένας τίτλος που πανηγυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τώρα στην αυριανή (17/5, 19:30) φιέστα με τον Ολυμπιακό θα γίνει με κάθε επισημότητα στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η γιορτή ξεκίνησε από σήμερα Σάββατο με την αποθέωση από 20.000 και πλέον οπαδούς της Ένωσης στην ανοικτή προπόνηση και θα κορυφωθεί αύριο Κυριακή από νωρίς μέχρι μετά τα μεσάνυχτα στη γειτονιά της ΑΕΚ. Παρά το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να παρασυρθούν οι παίκτες του. Όπως και πριν την Τούμπα, έτσι και ενόψει του αυριανού τελευταίου ματς της σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει ξανά μαχητικό πρόσωπο και συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές του σαν να κρινόταν ακόμα ο τίτλος. Για να πάρουν τη νίκη, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του και έπειτα να πανηγυρίσουν με το τρόπαιο του πρωταθλήματος στα χέρια.

🦅 20.000 Ενωσίτες τραγουδούσαν «Μια ιστορία από την Πόλη» μια μέρα πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/jtsGGD7dWE — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Με λίγα λόγια ο Νίκολιτς θέλει να δει ξανά μια εμφάνιση πρωταθλήτριας από την ΑΕΚ, κάτι που συνέβη στο μεσοβδόμαδο ματς με τον ΠΑΟΚ και τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί ξανά την εστία καθώς ο Στρακόσια δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού που τον κράτησε εκτός από τον αγώνα στην Τούμπα με συνέπεια να μην συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση, όπως φυσικά και ο Γκατσίνοβιτς που έχει το ζήτημα στον μηνίσκο. Από εκεί και πέρα ο Ρέλβας με τον Μουκουντί θα είναι λογικά στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρότα δεξιά και τον Πένραϊς ή τον Πήλιο αριστερά.

Το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα θα βρίσκεται ξανά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά δεξιά και τον Περέιρα μάλλον να έχει το προβάδισμα αριστερά. Όσον αφορά την επίθεση, οι Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι διεκδικούν και αυτή τη φορά τις δύο θέσεις. Θυμίζουμε πως ο Βάργκα είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι στην Τούμπα λόγω ενός χτυπήματος στα πλευρά, αλλά προπονήθηκε κανονικά.