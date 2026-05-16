ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα, εκτός ο Στρακόσια και πρωταθληματικό δίτερμα ενόψει φιέστας
Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη αποθέωση πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια με σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης να δημιουργούν... πανικό στην Allwyn Arena!
Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να δουν όλο το πρόγραμμα των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Μπάρναμπας Βάργκα που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στην Τούμπα με ένα χτύπημα στα πλευρά να παίρνει κανονικά μέρος.
Αντίθετα ο Θωμάς Στρακόσια που είχε ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού δεν συμμετείχε στην προπόνηση, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αναμένεται να υπερασπιστεί και αύριο την εστία της ΑΕΚ, ενώ εκτός ήταν φυσικά και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λόγω του θέματος που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο.
Ο Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μισό της προπόνησης έκανε και δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες, με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας, συνθήματα και να αποθεώνουν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πριν την αυριανή φιέστα! Το «παρών» στην προπόνηση έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να παρακολουθεί το πρόγραμμα από τον πάγκο μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Χαβιέρ Ριμπάλτα.
🦅 Δίτερμα από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και με τους φίλους της Ένωσης να τραγουδάνε τον ύμνο της ΑΕΚ!#aekfc pic.twitter.com/8pYTPn5ulf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.