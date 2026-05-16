Ο Μπάρναμπας Βάργκα προπονήθηκε κανονικά ενόψει της φιέστας με τον Ολυμπιακό, εκτός ο Στρακόσια και πρωταθληματικό δίτερμα μέσα σε αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους παίκτες της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη αποθέωση πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια με σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης να δημιουργούν... πανικό στην Allwyn Arena!

Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να δουν όλο το πρόγραμμα των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Μπάρναμπας Βάργκα που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στην Τούμπα με ένα χτύπημα στα πλευρά να παίρνει κανονικά μέρος.

Αντίθετα ο Θωμάς Στρακόσια που είχε ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού δεν συμμετείχε στην προπόνηση, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αναμένεται να υπερασπιστεί και αύριο την εστία της ΑΕΚ, ενώ εκτός ήταν φυσικά και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λόγω του θέματος που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μισό της προπόνησης έκανε και δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες, με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας, συνθήματα και να αποθεώνουν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πριν την αυριανή φιέστα! Το «παρών» στην προπόνηση έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να παρακολουθεί το πρόγραμμα από τον πάγκο μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Χαβιέρ Ριμπάλτα.