Οι οπαδοί της ΑΕΚ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην Allwyn Arena για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές στην προπόνηση πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό με την προσέλευση να φτάνει τις 20.000!

Κάθε Σάββατο οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν μια αγαπημένη συνήθεια παραμονές των αγώνων των play offs. Να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και να εμψυχώνουν τους κιτρινόμαυρους παραμονές των αναμετρήσεων, επιβεβαιώνοντας και με το παραπάνω την τρομερή σύνδεση μεταξύ κόσμου και ομάδας.

🦅🙌 Ήδη 10.000 Ενωσίτες στην προπόνηση της ΑΕΚ πριν το αυριανό και τελευταίο παιχνίδι της πρωταθλήτριας Ελλάδος με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/zHzPHmuLGw May 16, 2026

Η ΑΕΚ πορεύτηκε μαζί με τον κόσμο της για την κατάκτηση του φετινού τίτλου και αυτό που συνέβη αυτό το Σάββατο στην Allwyn Arena ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Παραμονές της φιέστας με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ άνοιξε τις περισσότερες θύρες του γηπέδου -και αυτές του άνω διαζώματος- ώστε οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να γνωρίσουν την απόλυτη αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια!

🦅🙌 Φοβερή κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα από τους φίλους της Ένωσης στην τελευταία πρoπόνηση της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν, μια μέρα πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/cTqS5sFVWV May 16, 2026

Οι θύρες άνοιξαν από τις 17:00 με τους φίλους της ΑΕΚ να δημιουργούν για ακόμα μια φορά σε ανοικτή προπόνηση κιτρινόμαυρο... πανικό για την πρωταθλήτρια Ελλάδας (στο πρώτο τέταρτο ήταν ήδη 10.000 και όσο περνούσαν τα λεπτά αυξάνονταν). Δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν την Κυριακή στο κυρίως πιάτο της φιέστας, τόσο εντός όσο και εκτός Allwyn Arena.

Μόλις βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι πρώτοι παίκτες, από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας που είχαν πλέον πάνω από 15.000 φίλους της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν «Νάτοι, Νάτοι οι πρωταθλητές» στην πρώτη αποθέωση, ενώ στη συνέχεια ο Μάρκο Νίκολιτς άκουσε ρυθμικά το όνομά του.

🦅🙌 Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αποθεώθηκαν και από τους 20.000 φίλους της Ένωσης και εκείνοι ανταπέδωσαν με χειροκρότημα!#aekfc pic.twitter.com/T2eQRf8dfQ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Όταν πλέον η προπόνηση ξεκινούσε λίγο μετά τις 17:30, οι οπαδοί της ΑΕΚ έφταναν τους 20.000 στις εξέδρες της Allwyn Arena αποθεώνοντας την πρωταθλήτρια Ένωση και έναν έναν τους παίκτες της ομάδας σε έναν κιτρινόμαυρο πανζουρλισμό με καπνογόνα και τραγούδια όπως το «μια Ιστορία από την Πόλη», αλλά και συνθήματα για νίκη επί του Ολυμπιακού.