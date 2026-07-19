Η καριέρα και τα χαρακτηριστικά του Κινγκς Κάνγουα, τον οποίο η ΑΕΚ προσπαθεί να αποκτήσει για την ενίσχυση της στη μεσαία γραμμή.

Όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβα για τη μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Iσραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα, τον Όρι Κούπερ, να ισχυρίζεται οτι ο Δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει το deal εχει φτάσει τα 3,5 εκατ., ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιαζει τα θέλω της ισραηλινής ομάδας.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αναζητά στην αγορά δύο μέσους, καθώς, εκτός από το (τεράστιο) κενό που προκάλεσε η πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στη θέση του «8», η Ένωση ψάχνει και έναν επιτελικό χαφ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους Ζοάο Μάριο και Ρομπέρτο Περέιρα, οι οποίοι έδιναν λύσεις στον Μάρκο Νίκολιτς τόσο στον άξονα όσο και ως πλάγιοι μεσοεπιθετικοί.

Ο Κάνγκουα είχε ξεχωρίσει πριν από περίπου έναν χρόνο, στα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, όντας ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των Ισραηλινών και στις δύο αναμετρήσεις, από τις οποίες η Ένωση κατάφερε να προκριθεί χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ρέλβας στο πρώτο ματς, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το όνομα του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια φαίνεται πως έμεινε στο μπλοκάκι των «κιτρινόμαυρων», από τη στιγμή που τα χαρακτηριστικά του είναι συμβατά με αυτά που θέλουν οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα.

Ταχύτητα, δημιουργία, εκτέλεση

Ο Αφρικανός μέσος είναι βραχύσωμος, καθώς κινείται στα... κυβικά του Ορμπελίν Πινέδα, με τον πρώτο να έχει ύψος 1,70 μ. και τον δεύτερο 1,69 μ. Όπως και ο «Μαγικό», έτσι και ο Κάνγκουα είναι χαφ με ταχύτητα και ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, όντας ικανός να «κουβαλά» την μπάλα στις μεταβάσεις, ένα στοιχείο που προσέφερε σε μεγάλο βαθμό αυτή την τετραετία ο Μεξικανός.

Η διαφορά τους είναι πως ο Πινέδα είναι πιο ισορροπημένος ως box-to-box «8άρι», ενώ ο Κάνγκουα, παρότι επίσης αγωνίζεται κυρίως στη θέση του «8», είναι πιο επιθετικογενής μέσος. Με άλλα λόγια, ο πρώην χαφ της ΑΕΚ βρίσκεται πιο κοντά στον ρόλο του «6», ενώ ο μεταγραφικός στόχος του Δικεφάλου... τείνει περισσότερο προς το «10».

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση, διαθέτοντας δυνατό δεξί πόδι, το οποίο του επιτρέπει να απειλεί από μεγάλες αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως την περασμένη σεζόν, σε 40 εμφανίσεις με τη Χάποελ, κατέγραψε... double-double, καθώς σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος.

Αξιοσημείωτο είναι πως στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν που αγωνίστηκε σε Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα ολοκλήρωσε τη χρονιά με διψήφιο αριθμό τερμάτων, επίδοση εντυπωσιακή για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται ως «8άρι».

Λόγω της ταχύτητάς του και της ικανότητάς του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ο Κάνγκουα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εξτρέμ. Ο Αφρικανός έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στην εθνική ομάδα της Ζάμπιας τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Επτά τρόπαια τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Η Χάποελ Μπερ Σεβά ήταν η ομάδα που ανακάλυψε τον Κάνγκουα στη Ζάμπια και τον έφερε στην Ευρώπη ως δανεικό. Το 2019 η Άρσεναλ Τούλα τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή έναντι 250.000 ευρώ. Ύστερα από μια τριετία, κατά την οποία κατέγραψε 55 συμμετοχές, έξι γκολ και εννέα ασίστ, ο Αφρικανός πραγματοποίησε την πρώτη σημαντική μεταγραφή της καριέρας του, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας τον απέκτησε αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Την επόμενη διετία (2022-24) οι Σέρβοι πανηγύρισαν δύο νταμπλ, με τον Κάνγκουα να καταγράφει 56 συμμετοχές, 12 γκολ και εννέα ασίστ. Η δεύτερη σεζόν του στο Βελιγράδι δεν ήταν εξίσου καλή, καθώς έχασε τη θέση του και στο δεύτερο μισό της περιόδου παραχωρήθηκε δανεικός στην Κόρτραϊκ. Εκείνη ήταν η μοναδική σεζόν της τελευταίας τετραετίας στην οποία, παρότι μοίρασε πέντε ασίστ, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Το καλοκαίρι του 2024 ο Ερυθρός Αστέρας τον πούλησε στη Χάποελ έναντι περίπου των μισών χρημάτων από όσα είχε δαπανήσει για την απόκτησή του, δηλαδή 800.000 ευρώ. Έκτοτε εξελίχθηκε στον κορυφαίο χαφ του ισραηλινού πρωταθλήματος και έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της λίγκας.

Σε αυτό το διάστημα μετρά 82 συμμετοχές, 28 γκολ και 19 ασίστ. Στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Super Cup.

