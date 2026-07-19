Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο που αποκάλυψε την προσπάθεια της ΑΕΚ να αποκτήσει τον Κινγκς Κάνγκουα η νέα πρόταση του Δικεφάλου είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ανοικτή διαπραγμάτευση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την αγορά του Κινγκς Κάνγκουα και από το Ισραήλ έγινε γνωστή η νέα πρόταση των πρωταθλητών Ελλάδας για να κλείσουν τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Όρι Κούπερ, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε την προσπάθεια του Δικεφάλου να κλείσει τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια, η νέα πρόταση για την απόκτηση του 27χρονου ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Όπως επισημαίνει ο Ισραηλινός στις τάξεις της Ένωσης υπάρχει η πίστη πως με αυτήν την πρόταση το deal θα κλείσει. Εφόσον το δημοσίευμα έχει βάση και η ΑΕΚ έχει φτάσει σε αυτά τα ποσά τότε η προσφορά αγγίζει τις απαιτήσεις που έχει θέση η Χάποελ Μπερ Σεβά και συνεπώς είναι... ορατή η συμφωνία.

Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος κινείται στην αγορά για δύο κινήσεις στα χαφ, καθώς εκτός από τον αντι-Πινέδα αναζητεί και έναν πιο επιθετικό χαφ, ο οποίος επί της ουσίας θα καλύψει το κενό των Ζοάο Μάριο - Ρομπέρτο Περέιρα στο ρόστερ. Για τη μεσαία γραμμή έχει αγοραστεί με ανάλογο ποσό ο Κάαν Κάιρινεν, ενώ συνεχίζουν στο ρόστερ υπάρχουν ήδη ο Ραζβάν Μαρίν, ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος και... πίσω τους ο Χακίμ Σαχαμπό.