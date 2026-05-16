Τσιλιγγίρης: H «έξτρα» μεταγραφή της Κηφισιάς που... έβγαλε μάτια κι έβαλε «φωτιά» στην παραμονή

Ο Απόστολος Τσιλιγγίρης αγωνίστηκε στη Super League περίπου 7 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση και κράτησε το μηδέν για την Κηφισιά στην Τρίπολη. Πως μετακόμισε από την Ηλιούπολη στα Βόρεια Προάστια.

Η Κηφισιά απέδειξε ότι έχει βάθος στο ρόστερ της, καθώς παρόλο που παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές και χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη στάθηκε επάξια στον αγωνιστικό χώρο και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας. Φυσικά το πρόσωπο του ματς είναι ο Απόστολος Τσιλιγγίρης.

Ο 25χρονος ύψους 1.88 μ. πήρε την πρώτη του ευκαιρία από τον Σεμπάστιαν Λέτο στην εστία της Κηφισιά και έβγαλε... μάτια! Ο τερματοφύλακας από την Ξάνθη ύψωσε τείχος στον Αστέρα AKTOR, καθώς τελείωσε το ματς με 5 κομβικές και εντυπωσιακές αποκρούσεις, με κυριότερη στο φανταστικό σουτ του Μπαρτόλο στην τελευταία φάση του ματς.

Ο τρίτος στην ιεραρχία κίπερ του ρόστερ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων αγωνίστηκε σε επίπεδο Super League μετά από περίπου 7 χρόνια και κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο με τη φοβερή του εμφάνιση.

Ο Άρης, το 1 ματς σε 4 σεζόν και ο υποβιβασμός με τον Διαγόρα

Ο πορτιέρε από τη Θράκη έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Ξάνθης και εν συνεχεία πέρασε από ΓΣ Ξάνθης και Ηρόδοτο, από όπου έκανε την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή, καθώς τον απέκτησε ο Άρης.

Στους Θεσσαλονικείς ήταν τρίτος στην ιεραρχία του «άσου», πίσω από τον Χουλιάν Κουέστα και τον Φαμπιάν Έμαν, όμως αμφότεροι τέθηκαν εκτός στο ίδιο διάστημα και πήρε την ευκαιρία του. Το πρώτο παιχνίδι σε επίπεδο Super League το έκανε με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (2-1), όταν μπήκε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις έπειτα από αποβολή του Αυστριακού.

Ο Τσιλιγγίρης αγωνίστηκε βασικός στα επόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και τη Λαμία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ήρθαν ισόπαλα 1-1. Το ματς με την ομάδα της Φθιώτιδας ήταν στις 1 Δεκεμβρίου του 2019 και έκτοτε έπρεπε να περάσουν περίπου 7 χρόνια για να αγωνιστεί ξανά στη Super League!

Την επόμενη τριετία (2020-23) ανήκε στον ΑΠΟΕΛ, όπου δεν αγωνίστηκε, όπως και στον Πανσερραϊκό, στον οποίο πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν 2023-24 και εν συχεία τελείωσε τη χρονιά στον Ηρακλή, με τον οποίο έκανε μόλις μια εμφάνιση, τη μοναδική του σε 4 σεζόν!

Τη σεζόν 2024-25 ήταν βασικός στο Διαγόρα (27 εμφανίσεις - 13 clean sheet), όμως η ομάδα της Ρόδου υποβιβάστηκε από τη Super League 2 στη Γ' Εθνική.

Πώς προέκυψε η μεταγραφή του Τσιλιγγίρη στην Κηφισιά

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο Τσιλιγγίρης αγωνίστηκε στην Ηλιούπολη, με την οποία είχε 1 ανέπαφη εστία σε 13 παιχνίδια, ενώ είχε κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ματς Κυπέλλου με την μετέπειτα πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Τον Γενάρη ο 25χρονος τερματοφύλακας άφησε την Ηλιούπολη, η οποία όδευε στη Γ' Εθνική και η Κηφισιά του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στη Stoiximan Super League σε μια μεταγραφή που προέκυψε από το... παράθυρο!

Ο λόγος αυτής της προσθήκης έχει να κάνει με τον τραυματισμό του στο πρώτο μισό της σεζόν τρίτου τερματοφύλακα της ομάδας, Φίλιππου Ρόμπερτς. Ο 20χρονος πορτιέρε (τον οποίο πιστεύουν πολύ στα Βόρεια Προάστια) τραυματίστηκε τον Γενάρη στον ώμο, θα έμενε εκτός για μεγάλο διάστημα και συνεπώς χρειαζόταν ένας ακόμα κίπερ, τόσο για λόγους ασφάλειας στην εστία πίσω από Ραμίρεζ - Ξενόπουλο, όσο και για την προπόνηση.

Το ποδόσφαιρο τα έφερε έτσι ώστε μια... έξτρα μεταγραφή να βγάλει μάτια σε ματς που έβαλε φωτιά στην κούρσα της παραμονής. Για την ιστορία το συμβόλαιο του Τσιλιγγίρη έχει ισχύ έως το τέλος της σεζόν, όπως και του Βασίλη Ξενόπουλου.