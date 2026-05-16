Η αποστολή του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Ο Λεβαδειακός ολοκληρώνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του με εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη.

Μία ομάδα με την οποία οι Βοιωτοί έχουν φέτος τρεις ισοπαλίες! Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου εφόσον δεν ηττηθούν θα κατακτήσουν την πέμπτη θέση. Μέχρι τώρα η καλύτερη θέση που τερμάτισαν στη μεγάλη κατηγορία ήταν η 7η τη σεζόν 2011-12. Μία θέση που θα τους έδινε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά αυτό κατέληξε στον ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Σε περίπτωση ήττας ο Λεβαδειακός θα τερματίσει έκτος, που πάλι είναι η καλύτερη θέση στην ιστορία του. Κι αυτό γιατί στην ισοβαθμία θα υπερτερεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Παπαδόπουλος στο ματς με τον Άρη θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Κωστή, Λαμαράνα, αλλά όχι και τον τραυματία Μάγκνουσον.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Λεβαδειακός: «Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (17/5, 17:00) αγώνα με τον Άρη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».