Στελέχη του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ είχαν έντονη λογομαχία με τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι φετινές μάχες του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ είχαν τρομερή ένταση και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο σημερινό παιχνίδι για τα playoffs 5-8, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-2.

Τι κι αν ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, η ομάδα της Βοιωτίας στις καθυστερήσεις κι ενώ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα γύρισε το 0-2 σε 3-2 και στο τέλος υπήρξαν πολλά νεύρα και ειρωνείες από τους ανθρώπους των δύο ομάδων. Ο ΟΦΗ, άλλωστε, για να πάρει το Κύπελλο απέκλεισε τον Λεβαδειακό στην έδρα του και οι γηπεδούχοι αναζητούσαν μία νίκη για το γόητρο.

Υπήρξε μεγάλη ένταση, λοιπόν, με τη λήξη της αναμέτρησης, λογομαχία ανάμεσα σε μέλη των δύο ομάδων και ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος προσπάθησε να ηρεμήσει τον προπονητή του ΟΦΗ Χρήστο Κόντη, οι συνεργάτες του οποίου Αλέξανδρος Τζιόλης και Διονύσης Χιώτης ήταν εκνευρισμένοι με ανθρώπους των γηπεδούχων.

