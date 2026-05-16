ΑΕΚ: «Όλοι στις θέσεις μας!»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της ζήτησε από τους Ενωσίτες να μην μπουν στον αγωνιστικό χώρο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ολυμπιακό, πριν την απονομή.

Σε ρυθμούς φιέστας κινούνται στον οργανισμό της ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές μετά το ματς - γιορτή με τον Ολυμπιακό θα σηκώσουν το τρόπαιο της Stoiximan Super League στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας κατά τη φιέστα που έχει προετοιμάσει ο Δικέφαλος.

Η Ένωση με ανακοόνωση της ζήτησαν από τους φίλους της ομάδας να μην μπει κανείς στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να εξελιχθεί ομαλά η τελετή των θριαμβευτών.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Φίλοι της ΑΕΚ

Το βράδυ της Κυριακής η ομάδα μας θα στεφτεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026. Η απονομή του τροπαίου θα είναι η κορύφωση μίας εντυπωσιακής πανηγυρικής τελετής που δεν θα έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για να ολοκληρωθεί όμως απρόσκοπτα αυτή η μεγάλη φιέστα και για να την απολαύσουμε όπως της αξίζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Θα πρέπει να μείνουμε όλοι στις θέσεις μας και να αποθεώσουμε τους πρωταθλητές μας.

Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Μένουμε στην εξέδρα και συμμετέχουμε στη γιορτή με τη φωνή και το χειροκρότημά μας. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στην ομάδα που μας έκανε χαρούμενους και που θα ζει της μεγάλες της στιγμές. Και μόνο έτσι θα δείξουμε σεβασμό σε όλους όσοι θα παρακολουθούν αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Όλοι μαζί φτάσαμε στην κορυφή. Όλοι μαζί θα απολαύσουμε τη στιγμή της στέψης μέσα στο Σπίτι μας. Χωρίς τίποτα να εμποδίζει τη διαδικασία της τελετής. Χωρίς τίποτα να χαλάει τη γιορτή μας.

Οι παίκτες και ο προπονητής μας γιορτάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί μας γιορτάζουν και τους αποθεώνουν από την κερκίδα!».