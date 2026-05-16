Ηλιόπουλος: «Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη»

Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου προς τους φίλους της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ακόμα έναν... κιτρινόμαυρο πανικό δημιούργησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό με σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης να αποθεώνουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Στο τέλος της προπόνησης ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος που έδωσε το «παρών», πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος στο φινάλε έκανε «χέρια» με τους ποδοσφαιριστές, τους αποθέωσε ξανά και όλοι μαζί ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη φιέστα της Κυριακής στην Allwyn Arena.

«Λαέ της ΑΕΚ. Παλικάρια της ΑΕΚ! Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη, θα γίνεται σεισμός! Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος.

Τα θηρία μας, του Μάρκο Νίκολιτς. Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται, για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη, για να μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους.

Όλοι μαζί ενωμένοι, κι αύριο το ίδιο. Από αύριο σταματά το σύνθημα για τις μάνες, είναι τα ιερά σύμβολα, το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιορτάζουν οι μάνες. Σας φιλώ, σας αγαπώ και αυτή η ομαδάρα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, θα είμαστε πρωταγωνιστές στην αρένα, στα πάντα.

Σας αγαπώ! Δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης! Έχουμε πολλή δουλειά αύριο»!