Περισσότερες από 48 ώρες πριν τη φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η Νέα Φιλαδέλφεια στολίζεται στα κιτρινόμαυρα.

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της και μετά από τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου ετοιμάζεται να το γιορτάσει στο γήπεδο της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την πρέπουσα... μεγαλοπρέπεια, στη φιέστα της Κυριακής (17/5), με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.

Έτσι κι αλλιώς η πόλη 365 μέρες τον χρόνο κινείται στον «αστερισμό» του Δικεφάλου, όμως αυτές τις ημέρες... λίγο παραπάνω. Σε αυτό το πλαίσιο εκτός από περιμετρικά του γηπέδου ολόκληρη η Νέα Φιλαδέλφεια «στολίζεται» για τη μεγάλη γιορτή.

Χαρακτηριστικό πως στις κολώνες έχουν μπει αφίσεις με το μότο των πρωταθλητών «Υπομονή, Επιμόνή, Πίστη, Πάθος», αλλά και άλλες αφίσες με όλα τα πρωταθλήματα της κιτρινόμαυρης ιστορίας, ένα προς ένα.