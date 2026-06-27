Πρωταγωνιστής στις πλάκες στην Εθνική ομάδα του Μεξικού κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα.

Εξαιρετικό είναι το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής ομάδας του Μεξικού που προετοιμάζεται πλέον για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ ενθαρρυντική για τους Αζτέκους και η ωραία ατμόσφαιρα είναι εμφανής στην προπόνηση.

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο πρωταγωνιστής στα αστεία, με τους συμπαίκτες του μάλιστα να τον σηκώνουν στον αέρα!

Ο ίδιος μάλιστα ο «Μαγίτο» προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το σκηνικό και γράφοντας: «Θέλει να πετάξει, θέλει να πετάξει και... πετάμε».