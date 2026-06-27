Πινέδα: Σήκωσαν τον μέσο της ΑΕΚ στον αέρα οι συμπαίκτες του στο Μεξικό
Εξαιρετικό είναι το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής ομάδας του Μεξικού που προετοιμάζεται πλέον για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ ενθαρρυντική για τους Αζτέκους και η ωραία ατμόσφαιρα είναι εμφανής στην προπόνηση.
Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο πρωταγωνιστής στα αστεία, με τους συμπαίκτες του μάλιστα να τον σηκώνουν στον αέρα!
QUIERE VOLAR, QUIERE VOLAR 😂😂
Orbelin Pineda protagoniza la broma en la Selección Mexicana 🇲🇽⚽#SelecciónMexicana #QuiereVolar #CopaMundialFIFA2026 #JION
📹Arturo Sanguino @arturosanguinog pic.twitter.com/iCJiZ7fczh— Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) June 26, 2026
Ο ίδιος μάλιστα ο «Μαγίτο» προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το σκηνικό και γράφοντας: «Θέλει να πετάξει, θέλει να πετάξει και... πετάμε».
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