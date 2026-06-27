Το βράδυ του Σαββάτου το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ βρέθηκε στη Λαμία, όπου και εκεί στήθηκε μια κιτρινόμαυρη γιορτή από τους φίλους της Ένωσης.

Το τουρ του τροπαίου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ συνεχίζεται με τον «δρόμο του νικητή» να περνάει το βράδυ του Σαββάτου (27/6) από τη Λαμία.

Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο και έστησαν μια κιτρινόμαυρη γιορτή με καπνογόνα και συνθήματα.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ είχε βρεθεί στη Νέα Αρτάκη. Την Κυριακή (28/6) θα είναι στον Βόλο στις 20:00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, τη Δευτέρα (29/6) θα πάει σε Σκόπελο (13:30) και Αλόννησο (20:00) και την Τρίτη (30/6) σε Σκιάθο (13:30) και Μαντούδι (20:00).