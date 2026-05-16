ΑΕΚ: «Χέρια» από κόσμο και παίκτες στο τέλος της προπόνησης και ραντεβού στη φιέστα!
Την πρώτη αποθέωση ενόψει της φιέστας την Κυριακή με τον Ολυμπιακό γνώρισαν οι παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια από σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης που δημιούργησαν ξανά... πανικό για ακόμα ένα απόγευμα Σαββάτου.
🦅 20.000 Ενωσίτες τραγουδούσαν «Μια ιστορία από την Πόλη» μια μέρα πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/jtsGGD7dWE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών, κάτι που έκανε φυσικά και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο τέλος του προπονητικού προγράμματος στον κόσμο.
🦅🙌 Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αποθεώθηκαν και από τους 20.000 φίλους της Ένωσης και εκείνοι ανταπέδωσαν με χειροκρότημα!#aekfc pic.twitter.com/T2eQRf8dfQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
Στο φινάλε της προπόνησης ο κόσμος της ΑΕΚ και οι παίκτες έκαναν «χέρια», με τους οπαδούς της Ένωσης να αποθεώνουν ξανά τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη φιέστα της Κυριακής, ενώ την ίδια στιγμή ο Ηλιόπουλος ύψωνε το κασκόλ του προς την εξέδρα.
Θυμίζουμε ότι από το πρόγραμμα απουσίαζαν οι Στρακόσια και Γκατσίνοβιτς, ενώ κανονικά μέρος πήρε ο Βάργκα, με τον Νίκολιτς να πραγματοποιεί και ένα... πρωταθληματικό δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης.
🦅👏 Το χειροκρότημα των παικτών της Ένωσης στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ελλάδας#aekfc pic.twitter.com/KfkF4KBncX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
