ΑΕΚ: «Χέρια» από κόσμο και παίκτες στο τέλος της προπόνησης και ραντεβού στη φιέστα!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν και στο φινάλε της προπόνησης τους παίκτες της Ένωσης στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την κυριακάτικη φιέστα με τον Ολυμπιακό!

Την πρώτη αποθέωση ενόψει της φιέστας την Κυριακή με τον Ολυμπιακό γνώρισαν οι παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια από σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης που δημιούργησαν ξανά... πανικό για ακόμα ένα απόγευμα Σαββάτου.

Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελευταία προπόνηση των πρωταθλητών, κάτι που έκανε φυσικά και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο τέλος του προπονητικού προγράμματος στον κόσμο.

Στο φινάλε της προπόνησης ο κόσμος της ΑΕΚ και οι παίκτες έκαναν «χέρια», με τους οπαδούς της Ένωσης να αποθεώνουν ξανά τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη φιέστα της Κυριακής, ενώ την ίδια στιγμή ο Ηλιόπουλος ύψωνε το κασκόλ του προς την εξέδρα.

Θυμίζουμε ότι από το πρόγραμμα απουσίαζαν οι Στρακόσια και Γκατσίνοβιτς, ενώ κανονικά μέρος πήρε ο Βάργκα, με τον Νίκολιτς να πραγματοποιεί και ένα... πρωταθληματικό δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης.

@Photo credits: INTIME
     

