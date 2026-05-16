ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια μαζί με τον Ριμπάλτα
Μέσα σε κιτρινόμαυρο «πανικό» από σχεδόν 20.000 φίλους της ΑΕΚ, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισαν την πρώτη αποθέωση στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της φιέστας με τον Ολυμπιακό.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε το προπονητικό πρόγραμμα από τον πάγκο μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέρ Ριμπάλτα.
Οι παίκτες της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν και προπονητικό δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να τους αποθεώνουν σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.
🦅 Δίτερμα από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και με τους φίλους της Ένωσης να τραγουδάνε τον ύμνο της ΑΕΚ!#aekfc pic.twitter.com/8pYTPn5ulf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026
