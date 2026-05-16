Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος παρακολούθησε την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει Ολυμπιακού μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Μέσα σε κιτρινόμαυρο «πανικό» από σχεδόν 20.000 φίλους της ΑΕΚ, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισαν την πρώτη αποθέωση στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της φιέστας με τον Ολυμπιακό.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε το προπονητικό πρόγραμμα από τον πάγκο μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν και προπονητικό δίτερμα με ανάμεικτες ομάδες, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να τους αποθεώνουν σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.

