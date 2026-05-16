Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Aktor.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις φετινές του υποχρεώσεις στη Super League Κ19 με εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει για το ματς: «Η αναμέτρηση ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και ένταση στις μονομαχίες, με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα. Η απάντηση των Πράσινων ήταν άμεση, καθώς στο 11’ ο Λάβδας έφερε το παιχνίδι στα ίσα, αξιοποιώντας την εκτέλεση κόρνερ του Ζέκα και σκοράροντας για το 1-1.

Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, το Τριφύλλι ανέβασε την απόδοσή του και δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Παναθηναϊκού συνέχισε να πιέζει και να αναζητά το γκολ της νίκης. Η σημαντικότερη στιγμή για τους Πράσινους ήρθε στο 75ο λεπτό, όταν ο Σώκος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης προσπάθησε να γίνει απειλητικός κυρίως στις αντεπιθέσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Έτσι, η Κ19 του Παναθηναϊκού έκλεισε τη φετινή σεζόν με ισοπαλία στην Τρίπολη.

Αστέρας Τρίπολης: Κριάρας, Αργειτάκης, Κόρο, Οκόγιε, Κολοσκόπης, Καλά, Αναστασόπουλος, Ντερβίση, Μανταζέλης, Κίκινας, Ζόγκο

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης (64΄ Καρούζος), Δημακόπουλος (80΄ Γαζής), Λάβδας , Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Ανδριώτης (64΄ Τάσιος), Ζέκα, Ρεμούνδος (64΄ Βύντρα), Τερζής, Σώκος (85΄ Κουρουνιώτης)».

☘️🏆 Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός παραδίδει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Κ17 και οι παίκτες του τριφυλλιού πανηγυρίζουν έξαλλα#paofc pic.twitter.com/5Q4CvR6rEf — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 16 Μαΐου, 2026

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 1-1

Κυριακή 17 Μαΐου, 2026

Λεβαδειακός - Ατρόμητος 13:30

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 14:00

Παρασκευή 22 Μαΐου, 2026

Άρης - ΟΦΗ 16:30

Σάββατο 23 Μαΐου, 2026

ΑΕΚ - Κηφισιά 11:30

Βόλος - ΠΑΟΚ 13:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 61

2. Παναθηναϊκός 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Ατρόμητος 52

5. ΑΕΚ 47

6. Άρης 38

7. Αστέρας AKTOR 38

8. Παναιτωλικός 31

9. ΟΦΗ 27

10. Βόλος 25

11. Λεβαδειακός 23

12. Κηφισιά 17

13. Πανσερραϊκός 16

14. ΑΕΛ 6

* Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός και Αστέρας έχουν 26 ματς, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 25.