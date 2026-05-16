Παναθηναϊκός Κ17: Ο Αλαφούζος με την κούπα του πρωταθλητή

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος γιόρτασε με την Κ17 την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί για την απονομή του πρωταθλήματος στην Κ17 του Παναθηναϊκού.

Οι μικροί του τριφυλλιού κατέκτησαν το πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική με την ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΛ και στον τελευταίο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κορωπί έγινε η απονομή.

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού έφτασε στο αθλητικό κέντρο συνοδευόμενος από τον επιχειρηματία Βλάση Σταθοκωστόπουλο και παρακολούθησε την απονομή με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ και υπεύθυνο της Ακαδημίας Τάκη Φύσσα. Ο Αλαφούζος συνεχάρη τον προπονητή Άγγελο Ζαζόπουλο και τους συνεργάτες του, αλλά κι έναν έναν τους μικρούς ποδοσφαιριστές, που έφεραν τίτλο στον σύλλογο.

Στη συνέχεια κράτησε την κούπα του πρωταθλητή στα χέρια του και φωτογραφήθηκε με όλη την ομάδα.

 

@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
     

