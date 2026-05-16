Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του για την τελευταία αναμέτρηση των playoffs απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τεττεή να είναι εκτός.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super Legaue, με τον Ανδρέα Τεττέη να μένει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (17/5,19:30).

Ο Ρενάτο Σάντσες συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, το ίδιο και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τελικά στη διάθεσή του και τον Πάλμερ-Μπράουν, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη, σύμφωνα με τα όσα είχε πει ο ίδιος ο Ισπανός κόουτς.

Παράλληλα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κάτρης και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια είναι ο Πελίστρι, που αποχώρησε νωρίτερα από το «τριφύλλι» για να ταξιδέψει στην Ουρουγουάη και να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.