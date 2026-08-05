Στην Ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 συμπεριλήφθηκαν οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία.

Λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Τρίτης ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και μάλιστα δήλωσαν τον παίκτη και στην Ευρωπαϊκή λίστα.

Η προθεσμία ήταν μέχρι τις 23:59 την Τρίτη, με το «τριφύλλι» να προλαβαίνει και έτσι ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει κανονικά στην διάθεσή του τον Λιβάι Γκαρσία για την ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Εκτός από τον Γκαρσία στην λίστα του «τριφυλλιού» για τα παιχνίδια με την ομάδα της Βουλγαρίας μπήκε και ο Σίριλ Ντέσερς μετά και το πρόβλημα υγείας του Ανδρεά Τεττέη.

Η Ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός αναφέρει για την Ευρωπαϊκή λίστα τα εξής: «Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία

Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:

Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα».