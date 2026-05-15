Ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα δεν θα συνεχίζει στον Ατρόμητο και συνεπώς έμεινε εκτός αποστολής για τέταρτο διαδοχικό ματς. Χωρίς Μουντέ και Μίχορλ στη Λάρισα.

Ο Ατρόμητος μετά την εξασφάλιση της πρωτιάς στα Play Out θα φιλοξενηθεί από την ουραγό ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (16/7, 19:00). Οι Λαρισαίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι στο -5 από τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος εφόσον νικήσει την Κηφισιά στην Τρίπολη «ρίχνει» τόσο τους Βυσσινί, όσο και τον Πανσερραϊκό.

Για τέταρτο διαδοχικό ματς των Περιστεριωτών έμεινε εκτός ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Ο Σουριναμέζος εξτρέμ είναι τραυματίας αυτό το διάστημα, ενώ δεν θα κάνει άλλη συμετοχή με την ομάδα, καθώς δεν αναμένεται να ανανεώσει με τον Ατρόμητο. Ο βραχύσωμος winger είχε συμβόλαιο της τάξης των 80.000 ευρώ στο Περιστέρι και οι απαιτήσεις του πλέον είναι για... υπερδιπλάσιες αποδοχές.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή δεν βρίσκονται ο τιμωρημένος λόγω καρτών Μίχορλ και ο τραυματίας Μουντές.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Μπάκου, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ