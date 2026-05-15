Ατρόμητος: Χωρίς Γιουμπιτάνα, Μίχορλ και Μουντέ στη Λάρισα
Ο Ατρόμητος μετά την εξασφάλιση της πρωτιάς στα Play Out θα φιλοξενηθεί από την ουραγό ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (16/7, 19:00). Οι Λαρισαίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι στο -5 από τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος εφόσον νικήσει την Κηφισιά στην Τρίπολη «ρίχνει» τόσο τους Βυσσινί, όσο και τον Πανσερραϊκό.
Για τέταρτο διαδοχικό ματς των Περιστεριωτών έμεινε εκτός ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Ο Σουριναμέζος εξτρέμ είναι τραυματίας αυτό το διάστημα, ενώ δεν θα κάνει άλλη συμετοχή με την ομάδα, καθώς δεν αναμένεται να ανανεώσει με τον Ατρόμητο. Ο βραχύσωμος winger είχε συμβόλαιο της τάξης των 80.000 ευρώ στο Περιστέρι και οι απαιτήσεις του πλέον είναι για... υπερδιπλάσιες αποδοχές.
Από εκεί και πέρα στην αποστολή δεν βρίσκονται ο τιμωρημένος λόγω καρτών Μίχορλ και ο τραυματίας Μουντές.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Μπάκου, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.