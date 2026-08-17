Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Ατρόμητος με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα, Σένι Ντιένγκ.

Την τέταρτη μεταγραφική του κίνηση πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες θέλοντας να θωρακίσουν την άμυνά τους απέκτησαν τον 31χρονο τερματοφύλακα, Σένι Ντιένγκ. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η τέταρτη μεταγραφή της ομάδας μας είναι γεγονός! Ο Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σένι Ντιένγκ για τη σεζόν 2026-27. Ελεύθερη μεταγραφή, μονοετές συμβόλαιο και ένας πρωταθλητής Αφρικής ανήκει στο Περιστέρι. Υπέροχες οι δηλώσεις του, μετά το τυπικό της διαδικασίας, δεν έχουν «ταβάνι» για αυτόν τα όνειρα για την ερχόμενη χρονιά! Τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ, ο Ντιένγκ είπε πολλάκις πως ανυπομονεί να ξεκινήσει.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σένι Ντιένγκ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα μας ως ελεύθερος.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας, ύψους 1,93 μ., γεννήθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στην Championship. Ο Ντιένγκ έχει καταγράψει 121 συμμετοχές με την ΚΠΡ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης 52 φορές με τη Μίντλεσμπρο, 32 με την Ντονκάστερ, 18 με την Νταντί, 16 με τη Στίβενεϊτζ και τρεις με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Από το 2023 ανήκε στη Μίντλεσμπρο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνίστηκε σε 46 από τα 48 παιχνίδια της ΚΠΡ στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ντιένγκ έχει φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης. Μάλιστα, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2022, ενώ έχει καταγράψει δύο συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο νέος τερματοφύλακας του Ατρομήτου φορά πλέον το «88» και έρχεται στο Περιστέρι με σημαντικές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο και σε μία ιδιαίτερα παραγωγική ηλικία για τη θέση του.

Να τονιστεί πως βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση το καλοκαίρι, συμμετείχε στο camp της Μίντλεσμπρο στην Πορτογαλία και αγωνίστηκε ως βασικός απέναντι σε Σέλτικ και Φαρένσε, σε φιλικές αναμετρήσεις.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσει το ταξίδι μου με τον Ατρόμητο»

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ντιένγκ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ, πραγματικά, να ξεκινήσει το ταξίδι μου με τον Ατρόμητο.

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε κέρδισε, ώστε να πεις «ναι» στην πρόταση της ομάδας μας;

«Με προσέγγισαν υπέροχα οι άνθρωποι της ομάδας. Ο κ. Αγγελόπουλος, ο προπονητής μας, Ντούσαν Κέρκεζ, όλοι στον Ατρόμητο. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το project. Έχω έναν φίλο που παίζει εδώ, τον Στίβεν Τσούμπερ, επίσης.

Του έστειλα, μιλήσαμε, μου είπε τα καλύτερα και από εκείνη την στιγμή, ήθελα πολύ να έρθω!»

Ποιο θεωρείς πως είναι το μεγαλύτερό σου προσόν στη θέση σου;

«Θέλω να το δείξω. Να σας κάνω να αντιληφθείτε τι είδους γκολκίπερ είμαι με τις εμφανίσεις μου. Λίγα λόγια, πολλή δουλειά!»

Ποιος είναι ο στόχος που έχεις θέσει με τον Ατρόμητο, για την επικείμενη σεζόν;

«Θέλω να αποτελώ μέλος της ομάδας και να τα δίνουμε όλα σε κάθε παιχνίδι. Δεν θέλω να βάλω… ταβάνι στα όνειρά μας. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του club.»

Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο της ομάδας μας;

«Μπορούν να περιμένουν από εμένα οι φίλοι του Ατρομήτου να δίνω το 100% μου για αυτήν τη φανέλα. Στην προπόνηση, στο παιχνίδι, παντού. Για να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο εκεί που αξίζει να βρίσκεται.

Θα ήθελα να τους πω πως θα έχουμε μία όμορφη σεζόν μαζί. Ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο!»